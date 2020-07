선미 "레드벨벳 슬기·청하와 가장 친해요"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 걸그룹 원더걸스 출신 가수 선미가 가장 친한 후배로 레드벨벳 슬기와 청하를 꼽았다.

가수 선미가 1일 방송된 MBC RM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'의 '선생님을 모십니다' 코너에서 게스트로 출연했다.

선미는 이날 방송에서 DJ 김신영이 선미의 유튜브 '선미네 비디오 가게'를 언급하자 "첫 게스트가 박미선 선배님이다. 영상을 보고 듣고 하니까 이입이 되더라"라고 답했다.

가장 친한 후배를 묻는 말에 "레드벨벳 슬기와 청하랑 친하다"고 말했다.

그는 또 저작권 통장에 대해 "저작권 통장에 있는 건 안 쓰고 모은다. 그걸 보면 더 열심히 해야겠다는 생각이 든다"고 말했다.

한편, 지난 29일 발매된 선미의 신곡 '보라빛 밤'(pporappippam)은 시티팝 장르로 선미가 꿈꾸는 사랑에 대해 표현한 곡이다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr