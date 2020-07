"위원장, 협약식 못간다" 노사정 합의 가로막은 민주노총 조합원들

김명환 위원장 출근땐

100여명이 몸으로 막고 저지

중앙집행위 회의실 들어가

집행부와 고성 지르며 충돌하기도

[아시아경제 정동훈 기자] 22년만에 노사정 모든 주체가 참여한 '완전체 사회적 합의'가 진통 끝에 타결됐지만, 끝내 합의문 서명은 전국민주노동조합총연맹(민주노총)의 내분 때문에 무산됐다.

민주노총 산하 금속노조, 비정규직 노동자 연합체 '비정규직이제그만' 등 민주노총 소속 조합원 100여명은 1일 오전 8시부터 서울 중구 민주노총 본회에 모여 김명환 민주노총 위원장이 전체 구성원의 동의없이 노사정 합의를 강행한다며 물리력을 동원해 협약식 참석을 저지했다. 이들은 김 위원장 사퇴와 노사정 합의안 폐기를 요구하고 있다.

앞서 민주노총은 지난 29일부터 1박2일로 중앙집행위원회(중집)을 열고 노사정 합의안에 대한 추인을 논의했다. 하지만 전날까지 강성파들이 노사정 합의안에 반대하면서 결론을 내지 못했다. 김 위원장은 이날 오전 9시부터 다시 중집을 소집해 마지막 의견을 모았지만, 강경파들이 반대하면서 격론이 이어졌고 끝내 합의안 추인건은 불발됐다.

회의장 밖에선 비정규직 노조 조합원 등이 '자본의 하수인 김명환 즉각사퇴', '노동자 다 죽이는 노사정 야합 폐기' 등 피켓을 들고 시위를 이어갔다. 회의가 열리고 있는 회의실에 들어가 "조합원 동의 없이 노사정 대화를 추인할 수 있느냐"며 목소리를 높이기도 했다. 이에 일부 집행부가 "회의실에서 나가라"며 양 측간 고성이 오갔다. 일부 조합원들은 "위원장은 더 이상 위원장이 아니다. 노사정 합의 폐기를 선언하고 당장 사퇴하라"고 촉구했다. 한 금속노조 관계자는 "합의안이 좋다면 경총(한국경영자총협회)이 그것을 받아들일 이유가 없다"며 "합의 전체가 내부적인 동의없이 진행됐다"고 지적했다.

노사정이 마련한 합의안에는 고용유지와 사회안전망 확충, 기업 지원 및 공공의료 인프라 확대와 관련된 선언적 내용이 담겼다. 노동계가 요구한 해고금지 조항이나 '임금 삭감 또는 임금 동결' 조항은 합의문에서 빠진 게 민주노총 내부 반발을 샀다. 민주노총 관계자는 "비정규직, 하청 노동자들의 고용 불안정이 심화되는데 해고금지와 같은 조항이 합의안에 포함되지않아 크게 후퇴했다는 평가가 나왔다"고 전했다.

한편 한국노총은 전날 중앙집행위원회를 열고 잠정 합의안을 원안대로 수용하기로 했다. 김동명 한국노총 위원장은 "미흡하고 아쉽지만 오늘의 합의는 끝이 아니라 출발점"이라며 "이제 원포인트 사회적 대화를 종료하고 사회적 연대와 실천으로 전환해야 한다"고 말했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr