SK에너지, SK오일로 패스 시즌 2 시행

[아시아경제 황윤주 기자] SK에너지가 'SK오일로패스 시즌 2'를 2일부터 22일까지 20일간 시행한다. 올해 SK오일로패스는 코로나 지속 상황 속에서 묵묵히 소임을 다하고 있는 ‘코로나 영웅’ 들에게 따뜻한 국민들의 온정과 에너지를 전달하는 방식으로 진행된다.

SK에너지는 SK오일로패스 공식 홈페이지에서 ▲SK오일로패스 패스(Pass)하기 버튼을 누르고 ▲행복에너지를 전하고 싶은 코로나 영웅들을 선택한 후 ▲간단한 신청자 정보를 입력하고 후원 인증서를 받으면 코로나 영웅에게 행복에너지인 10만원 상당의 오일로패스가 전달된다고 설명했다.

SK에너지는 또 코로나 영웅들에게 행복에너지를 전달하고 싶은 사람들은 누구나 참여할 수 있다고 덧붙였다. 코로나영웅에게 전하는 행복에너지의 적립 현황은 공식 홈페이지에서 실시간 조회가 가능하다.

SK에너지는 이번 캠페인이 코로나 대응 일선에 있는 의사, 간호사, 임상병리사 등 코로나 관련 의료진과 자원봉사자 (요양보호사, 수어통역사) 등을 대상으로 진행되며, 정부 관계부처로부터 추천을 받아 진행된다고 말했다. 그 규모는 코로나 영웅들에게 감사의 마음을 담아 캠페인에 참여하는 사람들이 많아질수록 늘어나게 된다고 밝혔다.

이와 함께 코로나로 지친 국민들을 응원한다는 취지 아래 이 캠페인에 참여한 국민들 중 1000명을 추첨을 통해 선정, 이들에게도 10만원 상당의 SK오일로패스를 지급한다.

SK에너지는 이와 관련, 주유소를 직접 방문해 SK오일로패스 포스터에 있는 QR코드를 찍고 신청하면 당첨 확률이 더욱 높아진다며, 캠페인 신청과정에서 발급받은 후원인증서를 본인 SNS에 공유하면, 5만명을 대상으로 이마트 1만원 할인권도 제공한다고 덧붙였다.

이번 SK오일로패스 시즌 2의 보다 상세한 참여방법은 2일부터 SK오일로패스 공식 홈페이지에서 확인 가능하며 TV, 포털사이트, 유튜브 및 서울지역 버스정류장 등을 통해 광고로도 접할 수 있다.

조경목 SK에너지 사장은 "이번 SK오일로패스 캠페인이 코로나 19로 지친 국민들과 코로나 영웅들에게 작지만 큰 울림이 있는 행복으로 전달되어 따뜻한 대한민국을 만들 것"이라고 말했다

