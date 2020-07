김대홍 카카오페이증권 대표"금알못도 투자…쉬운 서비스 내놓겠다"

투자·자산관리 대중화 선언

[아시아경제 이민지 기자] "금융은 그동안 재미없고, 접근성도 낮았다. 금융을 알지 못하는 사람들(금알못)도 투자와 자산관리를 할 수 있는 재미있는 서비스를 내놓겠다."

김대홍 카카오페이증권 대표는 1일 카카오페이증권 출범 이후 처음으로 가진 기자간담회에서 이같이 말했다. 증권에 대한 진입장벽을 낮춰 생활 속 투자문화를 확산시키겠다는 포부다.

카카오페이증권의 핵심 비전은 투자ㆍ자산관리의 대중화다. 금융 서비스 경험이 부족하거나 자산 규모가 작아 금융에 관심을 두지 못했던 사용자도 생활 속에서 접근성이 좋은 플랫폼을 통해 투자할 수 있도록 하겠다는 각오다.

김 대표는 "카카오페이 서비스를 유지하되 송금, 결제, 투자, 자산관리를 한 번에 해결 할 수 있는 방법을 오랜 시간 고민했다"며 "투자자들이 쉽게 접근해 생활 속의 투자문화를 만드는 게 카카오페이증권 크루(직원)들의 꿈"이라고 설명했다.

카카오페이증권은 카카오페이의 선불전자지급수단인 카카오페이머니를 증권 계좌로 바꾸는 새로운 발상을 선보이며 계좌 개설 수를 빠르게 늘려나갔다. 카카오페이증권 계좌 개설자는 140만명을 넘어섰다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향에 따른 글로벌 주가지수 급락으로 일명 '동학개미'로 불린 개인투자자들의 주식투자 열풍이 영향을 준 것도 있지만, 브로커리지(위탁매매)가 강한 기존 증권사들의 한 달 평균 신규 계좌 수가 10만개 정도였다는 점을 고려하면 매우 높은 수치다.

김 대표는 생활 속 투자는 '쉽게', '소액'으로 투자할 수 있어야 한다고 강조했다. 동전 모으기와 알 모으기 서비스는 회사가 추구하는 생활 속 투자의 방향성을 엿볼 수 있다. 김 대표는 이 서비스에 대해 회사의 가장 강력한 경쟁력이라고 표현했다.

동전 모으기는 결제 후 남은 동전을, 알 모으기는 카카오페이로 결제하고 받은 리워드를 펀드에 자동 투자하도록 하는 것을 말한다. 지난 4월27일 선보인 동전 모으기 서비스와 지난달 1일 선보인 알 모으기 서비스는 현재까지 32만건 이상 신청 건수를 기록했다. 원하는 날짜에 지정해 투자할 수 있도록 하는 자동투자 신청도 10만건이다.

김 대표는 궁극적으로 빅데이터, 로보어드바이저, 인공지능(AI)을 결합한 자문형 자산 배분 서비스를 제공할 계획이다. 내년엔 펀드 외에 다양한 서비스 투자를 제공해 펀드 이외의 상품으로 커버리지를 확장하기로 했다. 그는 "현재는 생활금융 플랫폼 업그레이드를 통해 고객과 신뢰를 쌓는 단계"라며 "하반기엔 두가지 채권형 펀드를 선보여 투자자들의 선택지도 다양화 할 것"이라고 말했다.

카카오페이증권은 2018년 9월 바로투자증권과 인수계약을 체결한 후 지분 60%를 인수해 올해 2월6일 시장에 처음으로 모습을 드러냈다. 업계에선 카카오페이증권이 IT 서비스를 기반으로 하는 카카오 DNA를 바탕으로 기존 증권업계에 기술이 금융업을 이끄는 새로운 패러다임을 제시해줄 것으로 보고 있다.

김 대표는 온라인 증권 부문에 잔뼈가 굵은 만큼 향후 혁신적인 서비스를 시장에 계속 선보일 것으로 예상된다. 그는 "카카오페이증권은 기존 증권서비스업에서 탈피하기 위해 항상 모든 면에서 다르게 생각한다"면서 "대한민국에 없는 새로운 플랫폼 금융회사의 모습으로 선보일 것"이라고 전했다.

동원증권 e-biz팀에서 직장생활을 시작한 김 대표는 미국에서 e-트레이드가 붐을 일으켰던 1999년엔 국내에서 처음으로 온라인 증권사를 처음으로 설립하자는 꿈을 안고 e*미래에셋증권 설립 준비위원회에 들어갔다. 2010년 후반엔 플랫폼을 가진 핀테크 회사들이 금융시장을 이끌 것이란 확신을 갖고 카카오페이 증권TF팀 부사장으로 합류해 현재는 리테일과 경영총괄 부문 대표를 맡고 있다.

