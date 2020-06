라네즈, 쿠션의 혁신 '네오 쿠션' 출시

[아시아경제 조유진 기자] 프리미엄 수분 기능성 브랜드 라네즈가 용기 디자인부터 내용물까지 쿠션의 새로운 혁신을 담은 ‘네오 쿠션’을 출시했다.

앞뒤 경계가 없는 일체형 디자인과 파스텔톤 색감의 용기로 소장 가치를 높였고, 리필 교체가 용이하도록 '원터치 스피닝 리필' 방식을 도입했다.

민트색의 ‘매트’와 핑크색의 ‘글로우’로 출시됐으며, 두 제품 모두 아모레퍼시픽 쿠션 최초로 블루라이트 차단 기능을 갖춰 잦은 휴대전화, PC 사용 시 피부에 영향을 줄 수 있는 블루라이트로부터 피부를 보호한다.

한 번의 터치만으로도 완벽하게 커버해 24시간 무너짐 없는 무결점 피부 메이크업을 완성해준다. 사이즈가 반으로 작아진 초경량의 커버 파우더를 함유해 얇게 발리면서도 컨실러처럼 피부를 커버하는 것이 특징이다.

특히 40도의 사우나 환경에서도 메이크업이 유지되는 '휴미드 디펜스™' 기술이 적용했으며, '스트롱 픽서 커버리지' 기술로 뛰어난 밀착력을 지녀 마스크 사용 시에도 메이크업이 거의 묻어나지 않는다.

피부에 자연스러운 반사광을 부여해 입체적인 메이크업을 연출해준다. 미세화 공정을 거친 다이아몬드를 액상으로 구현한 '리퀴드 다이아몬드™' 기술을 통해 어느 각도에서나 윤기 나는 피부 표현이 가능하다. 기존 쿠션 대비 5배 이상의 보습제를 함유해 미스트를 뿌린 듯 촉촉한 수분이 온종일 지속된다. 미백 기능성 성분으로 칙칙한 피부를 화사하게 표현하는 데 효과적이다.

쿠션 퍼프는 매트, 글로우 각 제형에 맞게 타공과 공법을 달리한 최적의 형태로 선보여 내용물의 흡수와 발림성을 향상했다.

이 제품은 전국 아리따움 매장, 라네즈 플래그십 스토어(명동점, 이대점), 라네즈 로드숍(충무로점, 가로수길점)을 비롯해 온라인 아모레퍼시픽몰, 아리따움몰 등에서 구매할 수 있다.



