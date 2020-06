더반찬, 할인쿠폰 구독 서비스 ‘다함께 찬찬찬’ 론칭

[아시아경제 최신혜 기자] 동원홈푸드가 운영하는 신선 가정간편식(HMR) 온라인몰 ‘더반찬’이 OK캐시백과 협업해 각종 할인쿠폰을 정기 제공하는 구독 서비스 ‘다함께 찬찬찬’을 론칭했다고 1일 밝혔다.

다함께 찬찬찬은 고객들이 각자의 이용방식에 따라 알맞은 서비스를 선택할 수 있도록 2가지 상품으로 구성됐다. 3900원에 총 2만5000원의 할인쿠폰을 지급하는 상품과 2900원에 무료배송 쿠폰 3장을 지급하는 상품이 마련돼있다.

더반찬은 각종 신선 HMR 제품 560여 종을 판매하고 있으며, 회원 수가 73만 명에 이르는 국내 최대 신선 HMR 전문 온라인몰이다. 다함께 찬찬찬 가입 고객은 더반찬의 다양하고 신선한 HMR 제품을 보다 저렴한 가격에 이용할 수 있다.

다함께 찬찬찬은 OK캐시백 앱을 통해 가입할 수 있으며, 지급된 쿠폰은 결제일로부터 한 달간 사용 가능하다. 더반찬은 이달부터 매월 구독 서비스를 진행할 예정이며 서비스 론칭을 기념해 한 달간 서비스 이용 고객 선착순 1000명에게 더반찬의 인기 메뉴인 ‘통통살 가라아게’를 무료로 제공한다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr