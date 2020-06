[아시아경제 이현주 기자] 동덕여자대학교 큐레이터학과 제20회 졸업기획전시회가 1일부터 일주일 간 서울 마포구 서교동 온수공간에서 열린다. '나의 둘레는 멀고도 가까워서'라는 제목의 이번 전시회는 작가 박슬기, 무니페리, 이지양&유화수, 이해민선이 참여해 전시 전경을 만든다. 정상성을 분절하는 현대사회를 관철하고 정상성 규범과 이를 둘러싼 움직임 속에서 인류가 구축한 보편의 규준에 질문을 던진다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr