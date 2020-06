블랙핑크 제니 "하루 동안 다른 멤버로 살 수 있다면 지수 언니 되고파"

[아시아경제 김수완 기자] 그룹 블랙핑크 제니가 하루 동안 다른 멤버로 살 수 있다면 누가되고 싶냐는 질문에 지수를 지목했다.

블랙핑크는 30일 공식 트위터 계정에 '블루룸 라이브'를 생중계로 진행했다. 이날 블랙핑크는 "하루 동안 다른 멤버로 살 수 있다면 누구로 살고 싶냐"는 질문을 받았다.

이에 제니는 "지수 언니"라면서 "아침에 3가지를 먹는 걸 해 보고 싶다. 오늘 지수 언니가 설렁탕, 김치만두, 김치볶음밥을 먹었다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 로제 역시 지수를 꼽으며 "하루 종일 지수 언니의 개그가 생각났으면 좋겠다"고 말했다.

한편 블랙핑크는 지난 26일 신곡 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That)으로 컴백했다.

신곡 '하우 유 라이크 댓'의 뮤직비디오는 공개 2일 만에 유튜브에서 1억 4000만 조회수를 기록하기도 했다.

블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓'은 감정의 변화에 따라 고조되는 보컬과 폭발적인 드롭 파트에 반전이 강렬한 인상을 주는 힙합곡이다. 특히 곡이 진행될수록 더해지는 파워풀한 비트 속 '어떤 어두운 상황에서도 굴하지 않고 전진해 높이 비상하자'는 메시지를 담았다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr