▲ 조석현씨 별세, 조영호·영서(신한DS 부사장)씨 부친상 = 28일 오전 6시50분, 삼성서울병원 장례식장 20호실, 발인 7월1일 오전 7시30분. 전화 010-8895-2564

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr