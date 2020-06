'인기가요' 아이즈원 '환상동화' 1위, 음방 6관왕...블랙핑크 국내 첫 무대

사진='SBS 인기가요' 캡처

[아시아경제 강혜수 기자] 2일 오후 SBS '인기가요'에서 아이즈원이 '환상동화'로 6월 마지막 주 1위를 차지했다.

이날 'SBS 인기가요'는 트와이스의 'MORE & MORE', 블루의 'Downtown Baby', 아이즈원의 '환상동화'가 1위를 놓고 경합을 벌였다. 아이즈원은 최종투표결과 6911표를 얻어 1위의 영광을 안았다.

아이즈원은 "이번 '환상동화'로 '인기가요' 첫 1위를 차지했다"며 "위즈원 덕분에 이 상을 받았다. 고맙고 감사하다"고 전했다. 이번 수상으로 아이즈원은 음방 6관왕에 등극했다.

이날 방송에서는 블랙핑크와 골든차일드, 세븐틴의 컴백무대도 펼쳐졌다. 골든차일드는 타이틀곡 'ONE (Lucid Dream)'을 환상적인 군무와 함께 선보였다. 또한 세븐틴은 수록곡 'MY MY'와 타이틀곡 'Left & Right'를 차례로 공개했다.

특히 블랙핑크는 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' 국내 첫 무대를 가졌다. '하우 유 라이크댓'은 뮤직비디오를 공개하자마자 유튜브 조회수 1억회를 돌파, 최단시간 돌파 기록을 세우기도 했다.

그 외 네이쳐, 다이아, 다크비, 디원스, 원위, 백아연, 보이스퍼, 솔루션스, 스트레이 키즈, 엔플라잉, 엘라스트, 우주소녀, 위키미키, 크래비티가 출연했다.

SBS 음악프로그램 '인기가요'는 매주 일요일 오후 3시 40분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr





