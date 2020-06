'제주댁'으로 돌아온 이효리 "화려한 삶에 빠질 때마다 소중한 것 깨닫는 시간"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 가수 이효리가 라이브 방송을 통해 팬들과 소통했다.

이효리는 28일 인스타그램을 통해 라이브 방송을 진행했다.

이날 이효리는 '놀면뭐하니'의 부캐 린다G와는 달리, 편안한 옷차림으로 등장했다. 방송을 통해 그는 "여러분 반려견 사지 말고 입양하자. 여러분을 기다리는 분들이 이렇게 많다. 애교도 많고 사람도 좋아하고 건강하다. 유기견이라고 다 피하는 건 아니고 애들마다 조금씩 다르다"고 동물에 대한 애정을 드러냈다.

이효리는 "비록 보호소에 있지만 이렇게 한 번씩 사람이 와주면 애들이 너무 좋아한다"고 설명했다.

이어 "제주 친구들이랑 보호소에 왔다. 할머니가 운영하시는 곳인데 여전히 도움의 손길이 필요한 곳"이라며 "서울에서 바쁘게 일하고 제주 내려오면 또 아이들 돌봐주며 바쁘게 살고 있다"고 전했다.

또한, 그는 "이게 나 자신을 가꾸는 방법"이라며 "화려한 삶에 빠져 세상 돌아가는 일을 망각할 때마다 와서 뭐가 내 삶에 소중한지, 얼마나 감사해야 하는지 알게 되는 시간이다. 봉사활동을 하는 느낌보다 공부하는 느낌이다. 여러분도 그런 마음으로 해보시면 공부되는 게 많다"고 설명했다.

그러면서 이효리는 제주도민에게 보호소 봉사활동을 제안하기도 했다. 그는 "제주도민 여러분들 관심이 있으면 같이 보호소 봉사활동을 하자"면서 "뜻이 있는 분들은 DM을 주시라"고 제안했다.

