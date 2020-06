"주말엔 쏘울·니로 전기차 탄다"…기아차, 시승 이벤트 실시

7월3일부터 12월21일까지 매주 주말 운영

[아시아경제 김지희 기자] 기아자동차가 전기차의 우수성을 고객들이 직접 체험할 수 있도록 주말 시승 이벤트를 연다고 28일 밝혔다. 이번 행사는 내달 3일부터 오는 12월21일까지 매주 주말 총 24차수로 나눠 진행되며, 차수별로 전기차 총 34대(쏘울EV 7대, 니로EV 27대)가 운영될 예정이다

시승은 금요일부터 월요일까지 3박4일간 진행된다. 시승 후 설문에 응답한 고객에게는 1만3000원 상당의 스타벅스 기프티콘, 시승 종료 3개월 내 기아 전기차를 구매 시 10만원을 추가 할인 등 혜택이 제공된다.

차수별 응모 마감일까지 기아차 홈페이지를 통해 시승 희망 일정, 신청 사연, 차량 인수 거점 등을 입력해 선착순으로 시승 예약을 할 수 있다.

기아차 관계자는 "이번 시승 이벤트는 더 많은 고객들이 기아 전기차를 직접 체험할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라며 "2025년까지 전기차 사업 체제로 전환하고 전기차 대중화를 선도하고자 하는 기아차의 미래 비전을 고객들과 공유할 수 있는 다양한 이벤트를 진행할 것"이라고 말했다.

한편 기아차는 지난 2월 전기차 구매 프로그램 ‘스위치온’을 선보이는 등 다양한 전기차 관련 프로그램을 운영하고 있다.

