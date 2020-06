속보[아시아경제 허미담 기자] 인천시는 최근 서울 한강에서 열린 자동차 동호회 모임에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자들과 접촉한 20대 남성 회원이 양성 판정을 받았다고 28일 밝혔다.

부평구에 거주하는 A(29)씨는 이달 23∼24일 잇따라 코로나19 양성 판정을 받은 부평구 거주자 B(34)씨 등 확진자 4명과 지난 15일 서울 한강에서 열린 자동차 동호회 모임에서 접촉한 것으로 조사됐다.

역학 조사 결과 A씨는 앞서 지난 8일 B씨 등 확진자 4명과 한 음식점에서 열린 모임에도 참석한 것으로 파악됐다.

중앙방역대책본부는 역학조사를 통해 B씨 등이 이달 15일 한강 주차장 모임 이전에 이미 감염된 것으로 추정했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr