'놀면뭐하니' 이효리·이상순 작업기 공개…"우리는 웃기려고 한 건데"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 가수 이효리가, 남편 이상순과 '다시 여기 바닷가'를 함께 작업하는 모습을 공개했다.

27일 방송된 MBC '놀면 뭐하니'에서는 유재석, 이효리, 비가 싹쓰리 앨범의 수록곡을 최종 선정하는 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 이효리는 자신이 작사한 '다시 여기 바닷가'의 작곡을 이상순에게 의뢰했다고 밝혔다. 이에 유재석은 "상순이 이런 노래 만들면서 그동안 왜 안 했냐"고 칭찬했다.

이날 유재석, 이효리, 비는 투표를 진행했다. 투표 결과로, 심은지 작곡가의 '그 여름을 틀어줘'와 이효리와 이상순의 '다시 여기 바닷가'가 최종 선정됐다.

이때 유재석이 "상순이는 자기 이름하는 거냐. 부캐 하는 거냐. 삼순이 어떠냐"고 이상순의 부캐를 제안했다. 이에 이효리가 하지 말라고 하자, 유재석은 "김태희 씨 남편은 삼룡이 하지 않았냐"고 발끈했다.

그러자 이효리는 "(이상순) 오빠는 점잖다"고 이상순을 위하는 모습을 보였다.

이에 비는 "나는 점잖지 않다는 거냐"고 대응해 웃음을 자아냈다. 유재석은 "상순 씨가 하는 거랑 삼순 씨가 하는 거랑 다를 수 있다"고 말했다.

또, 이효리는 이상순이 기타를 치며 '다시 여기 바닷가'를 부르는 어쿠스틱 버전 영상을 공개했다. 이에 비는 "랩도 어쿠스틱 버전에 하니까 너무 좋다. 옛날 스타일"이라며 좋아하는 모습을 보였다.

이효리는 "우리는 웃기려고 한 건데 다 좋다고 하니까 이상하다"라며 쑥스러워했다. 비는 "어쿠스틱 버전으로라도 발표하면 좋겠다"고 감탄했다.

