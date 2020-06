트럼프, 美대선 6개 경합주에서 크게 밀려…'전국지지율 9.4%p 뒤져"

[아시아경제 나주석 기자] 올해 미국 대선 판도를 결정할 6개 핵심 경합주 여론조사에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 밀리는 것으로 나타났다. 일부 지역의 경우 큰 폭의 격차를 보였다.

27일(현지시간) 정치전문 웹사이트 '리얼클리어폴리틱스' 11∼24일 발표된 여론조사에 따르면 공화당 대선후보인 트럼프 대통령은 민주당 대선후보인 조 바이든 전 부통령에게 플로리다와 펜실베이니아, 위스콘신, 노스캐롤라이나, 아리조나 등 경합지에서 모두 밀리는 것으로 나타났다.

플로리다(6.8%, 지지율 격차)와 펜실베이니아(6.3%), 위스콘신(8%)에서는 바이든 전 부통령이 큰 폭으로 트럼프 대통령을 크게 앞서갔다. 노스캐롤라이나(2,4%)와 아리조나(4%)에서도 바이든 전 부통령이 우세했다.

미국 전체 여론조사 평균에서도 바이든 전 부통령이 49.5%의 지지율을 얻어 트럼프 대통령을 9.4%포인트 차이라 앞서는 것으로 나타났다. 트럼프 대통령의 지지율은 40.1%로 집계됐다.

일부 여론조사에서는 바이든 전 부통령이 트럼프 대통령을 14%로 앞서는 것으로 나타나는 등 두 자릿수 우세 여론조사도 심심치 않게 찾아볼 수 있다.

더욱이 트럼프 대통령이 지난 대선에서 대승을 거뒀던 오하이오주와 아이오와주 판도도 크게 달라져 박빙 상황이다. 문제는 바이든 전 부통령인 이 지역에 큰 자원을 투입하지 않았는데도, 판세가 달라졌다는 점이다.

한편 트럼프 대통령은 최근 폭스뉴스 인터뷰와 오클라호마주 유세 연설 시청률 등을 언급하며, 우위를 주장하기도 했다. 그는 트위터를 통해 " 최근 폭스뉴스 인터뷰와 오클라호마주 유세 연설 시청률"이라고 언급했다

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr