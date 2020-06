서울 자영업자 생존자금, 절반은 '임대료' 지불에 사용

수혜 소상공인 2700여명 설문 조사 … 1회차 39만명·2732억원 지원

[아시아경제 조인경 기자] 서울시의 '자영업자 생존자금'을 받은 소상공인 2명 중 1명(47%)은 지원금을 임대료 지급에 사용한 것으로 나타났다. 또 수급자 10명 중 9명은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려웠던 사업체 운영에 도움이 됐다고 답했다.

서울시는 코로나19로 어려움을 겪고 있는 영세 소상공인에게 2개월간 총 140만원을 현금으로 지급하는 자영업자 생존자금을 받은 2713명을 대상으로 설문 조사를 실시한 결과 이같이 나타났다고 28일 밝혔다.

우선 응답자 2명 중 1명(1265명, 47%)은 지원받은 자영업자 생존자금을 임대료를 지불하는 데 사용했으며, 이어 재료비(441명, 16%)와 인건비(283명, 10%) 지급이 뒤를 이었다.

'지원금이 영업 유지에 도움이 됐다'고 응답한 자영업자는 92%였으며, '전반적으로 만족한다'는 대답도 91%에 달했다.

'신청 절차가 간편하다'고 응답한 사람 역시 92%를 차지했는데, 시는 아침부터 밤늦게까지 정해진 시간 없이 일하는 자영업자들이 서류 발급 때문에 문을 닫거나 더 긴 시간 일하는 이중고를 막기 위해 신청서류를 최소화했다고 설명했다.

또 온라인 접수 시에는 무서류·무방문이 가능하도록 했는데, 이는 매출액 등 정보를 서울지방국세청, 건강보험공단, 서울신용보증재단, 카드 3사(신한·BC·KB국민카드)가 보유하고 있는 데이터를 활용했기 때문이다.

시는 26일 기준으로 자영업자 생존자금 지원 접수를 완료한 51만명 중 39만여명에게 총 2732억원을 이번 주까지 지급할 예정이다. 또 30일까지 온·오프라인 접수를 계속 이어간다.

온라인 접수는 '자영업자 생존자금 홈페이지(smallbusiness.seoul.go.kr)'에서 간단한 본인인증과 사업자등록번호 입력만으로 가능하다. 방문접수는 사업장소재지 우리은행 지점(출장소 제외)이나 구청 등에서 필요서류(신청서, 신분증, 사업자등록증 사본, 통장사본)를 내면 된다.

박원순 서울시장은 "자영업자 생존자금이 임대료, 인건비 등 고정비용에 활용돼 영업 유지에 실질적인 도움을 줬다"며 "자영업자들이 골목경제에 튼튼한 뿌리를 내릴 수 있도록 체계적인 지원을 펼치겠다"고 말했다.

