'불후의 명곡' 김수찬 "특별히 준비한 의상 시스루 아냐...괜히 겸손해진다"

[아시아경제 강혜수 기자] 27일 오후 방송된 KBS2 '불후의 명곡-전설을 노래하다'(이하 '불후의 명곡')에서 김수찬이 특별히 준비한 맞춤 의상이 실패했음을 털어놨다.

이날 '불후의 명곡'은 '리틀 스타 특집'으로 꾸며졌다. 리틀 스타로는 김수찬, 요요미, 남승민, 벤 등이 출연해 무대를 빛냈다.

스튜디오에서 문희준은 "수찬씨의 스타일과 멋짐 다 잘 알겠다. 근데 오늘 너무 시스루 아니냐"며 김수찬의 화려한 시스루 의상을 지적했다. 사실 김수찬의 레이스 수트는 연한 색깔 때문에 시스루로 보이는 효과를 줄 뿐 진짜 시스루는 아니었다.

이에 김수찬은 "오늘이 리틀 스타 특집이고, 남진 선배님을 등에 업고 출연한 무대라 맞춤 의상으로 준비했다"며 "근데 결과적으로 딱 봤을때는 그렇게 잘 맞춰진 것 같지 않다"며 스스로 의상 선택에 실패했음을 털어놨다. 특히 "앉아 있는데 사람이 겸손해진다"고 밝혀 출연진들을 폭소케했다.

그러자 문희준이 "이게 시스루는 아니지 않냐"고 물었고, 김수찬은 "시스루가 아니라 천을 서로 맞댄거다"라고 설명했다.

KBS2 음악 프로그램 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr