'불후' 벤 "이선희의 극찬 들었다…공연 게스트 초대도"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 가수 벤이 자신을 챙겨주는 선배 이선희에 대한 감사를 표했다.

27일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡-전설을 노래하다'에 출연한 벤은 이선희와 인연을 전했다.

벤은 앞서 이선희 편에 출연해 "정말 작은 친구에게서 큰 힘이 나온다"는 이선희의 극찬을 들었다. 그는 "선생님 앞에서 이렇게 노래를 부를 수 있다는 게 영광"이라고 감격스러워했다.

벤은 '리틀 이선희'라는 수식어에 대해 "작은 체구에서 나오는 에너지를 보고 그렇게 말씀해주신 것 같다"고 설명했다.

그는 "그 수식어가 이선희 선생님 편에 나왔을 때부터 생겼다"면서 "그날 이후에 바로 선생님과 식사 자리를 했다"고 전했다. 벤의 말에 요요미는 놀라움을 표했다.

이어 "감사하게도 공연에 게스트로도 몇 번 초대해주셨다. 너무 잘 챙겨주셨다"고 밝혔다.

이선희는 벤과 식사 자리에서, 목관리에 대한 팁도 전해줬다. 벤은 "목관리에 대해서 많이 말씀해주셨다"면서 "선생님은 목을 매일 감싸고 다니신다"면서 "병원에서도 말씀해주신 게 저는 세게 이야기하는데, 이선희 선배님은 살살 말씀하시면서 목관리를 하시더라"고 설명했다.

그러면서 "그렇게 아낀 성량을 노래에서 폭발적으로 끌어내신다"고 전했다.

