한화, 하늘길에 '나비'를 띄운다

[아시아경제 박소연 기자] 한화시스템㈜이 국토교통부가 주관하는 '한국형 도심 항공교통(K-UAM, Korea Urban Air Mobility)' 산·학·연·관 협의체인 'UAM Team Korea'에 업계 대표로 선정돼 발족식에 참석했다.

지난해 7월 국내 최초로 UAM 시장에 진출한 한화시스템은 향후 'UAM Team Korea'의 일원으로서 'K-UAM' 로드맵의 신규 과제 발굴 및 참여 주체 간 협업을 통해 한국형 도심 항공교통 산업을 선도해 나갈 예정이다.

한화시스템은 이미 PAV 개발 선도 기업인 미국의 오버에어사에 약 300억 원을 투자하고, 핵심 엔지니어를 현지에 파견해 '버터플라이' 기체 개발 전 과정에 적극 참여 중이다.

한화시스템의 센서·레이다·통신 및 항공전자 기술과 오버에어의 특허기술인 '에너지 절감 비행기술' 등이 적용되는 '버터플라이'는 4개의 틸트로터가 장착된 전기식 수직 이착륙 항공기(e-VTOL)타입으로 높은 수준의 안전성과 신뢰성을 갖추고 있다.

고속 충전을 통한 연속 운항이 가능하고, 최고 시속 320킬로미터로 서울에서 인천까지 약 20분 만에 이동이 가능하다. 운임료도 ‘K-UAM 로드맵’에서 예측한 바와 같이 모범택시 비용 대비 큰 차이가 없는 수준으로 비용 경쟁력도 충분히 갖출 수 있을 것으로 예측하고 있다.

또한, 소음 수준도 헬리콥터보다 15데시벨 이상 낮게 개발되어 보다 조용하고, 친환경적인 에어택시 구현이 가능해 도심용 모빌리티 서비스에 최적화된 기체가 될 것으로 기대하고 있다.

한화시스템은 향후 'Global UAM Solution Provider'라는 비전 하에 기체 개발뿐만 아니라 지상 인프라, 운항 서비스 분야까지 단계적으로 사업을 확장해 나갈 계획이다.

이에 따라 2026년부터 일반인들을 대상으로 UAM 운항 시범 서비스를 추진하고, 2029년까지 점차적으로 서비스 지역을 확대해 나가며 상용화할 예정이다.

한편, 한화시스템은 한국항공우주연구원 주관 ‘미래형 자율 비행 개인 항공기(OPPAV) 기술 개발’과제에도 참여해, 비행 안전을 위한 기체의 핵심 장비인 ‘비행제어 컴퓨터(Flight Control Computer)’를 개발하고 있다.

김연철 한화시스템 대표이사는 "UAM 산업 선행 진출을 통해 보유한 경험과 기술을 바탕으로 국내 UAM 산업 생태계 조성을 위해 최선을 다할 것"이라며 "국내외 유수 기업들과 협력관계를 더욱 확대하며 전방위적인 사업기회를 발굴해 'Global UAM Solution Provider'로 도약할 것"이라고 전했다.

