'동행세일' 첫 주말…어디서 뭘 살까

[아시아경제 이승진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 침체된 내수를 살리기 위해 시작된 '대한민국 동행세일'이 첫 주말을 맞았다. 주말에 소비가 집중되는 만큼 업계에서는 모처럼 소비자의 지갑이 열릴 것을 기대하고 있다. 반면 대형마트는 일요일 의무휴업을 해야해 반쪽 성과에 그칠 것이란 아쉬움이 나온다.

26일 시작해 내달 12일까지 진행되는 동행세일에는 2000곳이 넘는 기업·소상공인 등이 참여한다. 전국의 전통시장 633곳, 동네슈퍼 5000여곳, 백화점·대형마트·가전·자동차 등 대형 제조·유통기업 35개, 축·수산업계, 외식·관광까지 아우르는 대형 규모의 할인전은 오픈마켓, TV홈쇼핑, 라이브커머스 등 비대면 채널을 통해서도 만나볼 수 있다.

먼저 코로나19로 외부활동이 줄어들며 극심한 판매 부진을 겪고 있는 패션업체들이 대규모 할인에 나선다. 다음달 2일까지 산업통장자원부 주최로 총 31개 패션브랜드가 참여하는 '힘내요 대한민국 코리아 패션마켓'이 열린다. 백화점에서는 블랙야크, 코오롱스포츠, 리본, 르샵, 온앤온 등 패션 브랜드 제품을 최대 80% 할인한다.

롯데백화점에서는 신발, 화장품, 와인 등을 싸게 구매할 수 있다. 백화점 전점에서는 90여개의 신발 관련 브랜드 제품을 최대 반값에 판매한다. 입생로랑, 랑콤, 키엘 등 7개 회장품 브랜드에서는 20만원 이상 제품 구매시 20% 상품권을 증정한다. 홈술ㆍ혼술 수요를 반영해 2~5만원대 가격대의 와인도 마련됐다.

신세계백화점은 에코백이나 보드게임, 상품권 대신 내수 부진과 막힌 수출길로 어려움을 겪는 산지의 특산물을 사은품으로 준비했다. 현대백화점은 30억원 규모의 플러스 포인트를 고객들에게 지급한다. 또 패션ㆍ잡화ㆍ스포츠 등 총 250여개 브랜드의 여름 시즌 신상품을 최초 판매가 대비 10~50% 할인한다. 랑방ㆍ멀버리 등 70여개 해외 패션브랜드도 세일한다.

오픈마켓에서는 최소 200개에서 최대 587개에 이르는 상품들이 플랫폼별로 30~40%선에서 할인 판매된다. 품목도 실반지와 같은 액세서리부터 식재료, 생활용품, 생활가전까지 다양하다. 위메프·티몬·G마켓·옥션·11번가·롯데온·CJ몰·하프클럽·보리보리·오아시스·쿠팡 등이 16일부터, G9·인터파크·SSG닷컴·G프레시·파머스토리 등이 22일부터 자체 할인 행사를 시작한다.

편의점도 동행 세일에 동참해 내수 경제 회복에 나선다. GS25는 행사 기간 동안 용기면과 즉석 식품, 음료, 일회용마스크, 위생용품 등을 저렴한 가격에 판매한다. CU는 다음달까지 맥주와 냉장음료, 아이스크림 등 2100여 가지 상품을 대상으로 1+1 등 증정 행사를 실시한다.

이마트ㆍ롯데마트ㆍ홈플러스 등 대형마트 3사는 25일부터 내달 1일까지 상품권 증정, 할인 행사 등을 통해 내수 살리기 대열에 동참했다. 하지만 동행세일 시작 3일 만인 28일 문을 닫아야 한다. 이날 대형마트 3사 매장 418개 중 약 78%인 328개 매장이 의무휴업에 들어간다. 유통산업발전법에 따라 각 지자체는 대형마트를 월 2회 휴업하도록 강제하고 있다. 지역마다 의무휴업일이 다르지만 서울ㆍ인천ㆍ대구ㆍ부산ㆍ전라 등 전국 대부분 지역에서 둘째ㆍ넷째 일요일로 지정했다.

이에 대형마트 측은 이번 동행세일이 절반의 성공에 그칠 것을 우려하고 있다. 코로나19 사태 속에서 침체된 내수경기를 활성화하기 위해 시행하는 대규모 할인 행사이지만 의무휴업 기준에 따라 소비자가 가장 몰리는 일요일에 문을 닫을 수밖에 없기 때문이다. 대형마트는 앞서 재난지원금 사용 대상에서 제외돼 매출 타격을 입었는데, 대규모 할인 행사 기간에 의무휴업까지 강제되며 불만의 목소리도 크다.

한 대형마트 관계자는 "동행세일과 같이 대규모 할인 행사일수록 주말 쏠림 현상이 크게 발생한다"라며 "이번 동행세일을 극심한 부진에서 탈출하는 반등의 기회로 봤으나 주말 휴업으로 어려워 보인다"고 설명했다.

