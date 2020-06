[아시아경제 이승진 기자] ▲김무열(前평화신문 보도국 편집위원)씨 별세, 서숙란씨 남편상, 김재진(이마트24 홍보팀 대리)·재경씨(엘앤피코스메틱 사내변호사) 부친상= 국민건강보험공단 일산병원 장례식장 7호실, 발인 28일(일) 오전 9시(031-900-0444/0447).

