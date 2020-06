성동구, 청년 예술인 창작활동 지원

구, ‘2020년 청년 예술인 활동 지원 공모’ 영화, 음악, 미술 등 6개 팀 선정...총 2000만 원 활동지원, 청년예술가 발굴 및 코로나19로 침체된 문화예술 현장 지원

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)가 청년 예술인들의 자립을 돕고 지속적인 창작활동을 위해 마련한 ‘2020년 청년 예술인 창작활동 지원 공모사업’에 6팀을 선정해 총 2000만원을 지원한다.

이 사업은 ‘2020년 청년정책 거버넌스 활성화 사업’ 일환으로 청년들이 직접 기획하고 제안해 선정된 청년자율예산제 사업 중의 하나다.

구는 지난 5월 청년 예술인들의 창작활동 지원을 위한 공모를 실시하고 전문가 심사를 통해 지원한 총 14개 팀 중 6개 팀을 선정했다.

선정된 분야는 영화, 음악, 미술, 일러스트 등 다양한 장르로 ▲성동구를 배경으로 하는 단편독립영화 제작 ▲왕십리 및 서울숲에 관한 영상과 공연 ‘긴급소리지원 프로젝트’ ▲가상데이터를 기반으로 데이터 속성과 문제의식 등을 표현하는 ‘고정된 빛, 어른거림의 바다’ ▲일러스트 작업 및 작품 전시 ‘100인의 페르소나’ 등 이다.

구는 지난 18일 선정된 팀과 업무 협약을 체결, 사업공유회 개최해 각자의 프로젝트를 소개, 협업할 수 있는 방법들을 논의했다.

구는 사업이 계획대로 진행될 수 있도록 지속적인 행정지원을 하고 연말에는 작품 결과물 전시 및 발표회를 가질 예정이다.

구 관계자는 “이번 공모사업을 통해 연극, 필름댄스, 모델, 아트토이 등 다양한 영역에서 활동하고 있는 청년 예술가를 새롭게 발굴하는 계기가 될 것”이라며 “선정되지 않는 팀도 청년축제 등 행사 참여 기회를 제공할 계획”이라고 말했다.

정원오 성동구청장은 “코로나19가 장기화됨에 따라 어려움을 겪고 있는 청년 예술인들에게 이번 프로젝트가 작게나마 도움이 되길 바란다”며 “구는 앞으로도 지역사회의 새로운 문화예술 창출과 청년 예술인이 마음껏 창작활동을 펼칠 수 있는 기회마련을 위해 폭넓은 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

