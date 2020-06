[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 한국도로공사 경부고속도로 부산방향 칠곡주유소는 전 직원을 대상으로 안전전문기관 전문강사를 초빙해 심폐소생술 교육을 실시했다고 26일 밝혔다.

부산방향 칠곡주유소는 매년 정기적으로 언제든 발생할 수 있는 위급상황에 대비, 고객 접점에 있는 직원들을 중심으로 초기 대처능력을 제고시키기 위한 재난대응 훈련을 지속적으로 펼치고 있다.

주유소 관계자는 "고속도로 주유시설의 특성상 응급상황이 발생했을 때 현장 대응이 필수적"이라며 "어떤 재난상황이 발생하더라도 효과적으로 대처하기 위해 다양한 시뮬레이션을 설정해 반복 훈련을 거듭하고 있다"고 전했다.

