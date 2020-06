[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남지방조달청은 지역경제 및 공공혁신조달 발전에 기여해 상반기 지역 우수조달업체로 선정된 '썬텍엔지니어링'에 조달청장 명의의 표창을 전달했다고 25일 밝혔다.

썬텍엔지니어링은 2004년 설립해 지속적인 연구개발과 조직 혁신을 통해 환경계측제어분야를 선도하고 있는 전문 기술기업으로 '스마트수돗물 음수기'를 개발해 2019년 조달청 혁신 시제품으로 선정되는 등 관련 업계를 주도하고 있는 유망 중소기업이다.

정현수 경남지방조달청장은 "앞으로도 지역 경제 및 공공혁신 조달 발전에 기여하고 있는 유망기업을 발굴해 우수기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 강조했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr