한화파워시스템, 한국가스공사에 '수소충전 시스템' 공급

[아시아경제 이기민 기자] 한화파워시스템은 한국가스공사가 수행 중인 복합에너지 허브 구축 사업의 수소충전 시스템 공급 업체로 선정됐다고 25일 밝혔다.

한국가스공사는 경기 화성시에 있는 발안관리소 인근지역에 ICT 기술과 연계해 전기, 수소, 열, 천연가스 등 복합 에너지를 공급하는 지역 거점형 허브 구축 및 실증 사업을 추진하고 있다.

한화파워시스템은 압축기, 고압용기, 냉각장치 등 기자재를 컨테이너 안에 설치하는 패키지형 수소충전 시스템을 개발해 한국가스공사에 공급한다. 또한 시스템 설계를 비롯해 구축·시운전·최종검사까지 모두 수행할 예정이다.

이번 수주로 국내 최초로 천연가스 공급관리소 기반 수소충전소에 적용되는 수소충전 시스템 실적을 확보하게 됐다고 한화파워시스템은 설명했다.

한화파워시스템은 한국가스공사와 공동 개발한 터보 팽창형 정압기도 올해 납품한다. 터보 팽창형 정압기는 생산 과정에서 연소와 소음 발생이 없이 감압과정에서 버려져 온 폐압을 에너지로 회수하는 친환경 발전시스템이다.

한화파워시스템 관계자는 “이번 수주의 주요 요인은 그동안 주문형 압축기 및 패키지 사업을 통해 축적된 시스템 제어 및 엔지니어링 기술과 노하우라고 생각한다”며 “이를 바탕으로 신뢰성과 안정성을 확보한 수소충전 시스템을 계속해서 공급하겠다”고 말했다. 또한 “국내 최초로 국산화에 성공한 터보 팽창형 정압기를 해외로 본격 수출할 계획”이라고 덧붙였다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr