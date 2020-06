경기도 청년공간 '내일 스퀘어' 안산·양평 잇달아 문열어

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 청년공간 '내일 스퀘어'가 지난 17일 안산시에 이어 25일 양평군에 문을 열었다.

청년공간은 이재명 경기도지사의 공약사항으로 청년의 소통, 휴식, 취ㆍ창업 등 청년의 다양한 활동을 지원하는 청년 전용 복합시설이다. 지난해 고양, 양주, 김포와 지난 5월 여주에 각각 개설됐다.

지난 17일 문을 연 안산시 청년공간은 지하 1층~지상 2층으로 이뤄진 475㎡규모의 공간으로 다목적실, 상담실, 휴게카페, 책방, 스터디룸, 강의실로 구성됐다. 월요일부터 금요일까지는 오전 10시부터 오후 10시까지, 토요일은 오전 10시부터 오후 4시까지 운영하고 일요일과 공휴일은 휴무다.

25일 문을 연 양평군 청년공간은 양평역과 양평 물 맑은 시장 인근에 위치해 접근성이 좋다. 양평 청년공간은 지상 2층,3층 총 전용면적 350㎡규모로 2층은 청년소통공간 오다가다(공유주방, 회의실, 휴게ㆍ강의 공간), 3층은 취ㆍ창업공간 C.lab(교육장, 영상편집실, 창업스튜디오, 창업회의실)으로 조성됐다. 이용시간은 월요일부터 금요일까지는 오전 10시부터 오후 9시까지 토요일은 오전10시부터 오후 6시까지 운영하고 일요일과 공휴일은 휴무다.

도는 총 12곳의 청년공간을 조성한다. 도는 올 상반기까지 6곳의 청년공간을 열고 1곳당 최대 1억원의 프로그램 운영비를 지원했다.

올 하반기에는 용인ㆍ화성ㆍ연천군이, 내년에는 의정부ㆍ포천ㆍ광명시가 각각 문을 연다.

김경환 도 청년복지정책과장은 "청년공간이 청년 정보교류 중심지 역할을 할 수 있도록 관련 사업을 지속적으로 추진하고 확대하겠다"고 강조했다.

