[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 관악구< 4급 승진 예정자 >▲행정지원과 김재식 ▲ 보건행정과 김현숙 <5급 승진 예정자 >▲ 일자리벤처과 이공주 ▲ 지역상권활성화과 박준우 ▲ 행정지원과 김홍원 ▲ 행정지원과 이상훈 ▲ 복지정책과 정경순 ▲ 주택과 김정애 ▲ 청년정책과 김선희 ▲중앙동 장영애 ▲신림동 안응호

