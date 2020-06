[아시아경제 이현주 기자] 정진택 고려대학교 총장이 '2020 환태평양대학협회(APRU) 총장포럼'에서 집행위원회 위원으로 선임됐다. 국내 대학 총장으로는 유일하다. 정 총장은 각 대륙별로 선임된 주요 대학 집행위원들과 함께 향후 2년 간 APRU의 전반적인 운영 방향과 주요 정책 의사결정 등에 참여할 예정이다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr