[아시아경제 오주연 기자] 제테마 제테마 216080 | 코스닥 증권정보 현재가 58,900 전일대비 2,000 등락률 +3.51% 거래량 269,236 전일가 56,900 2020.06.24 15:30 장마감 close 는 무상증자로 인한 권리락이 발생했다고 24일 공시했다. 기준가는 2만9450원이며 권리락 실시일은 6월25일이다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr