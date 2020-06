[아시아경제 오현길 기자] NH농협손해보험은 23일 서울 서대문구 본사 강당에서 소비자패널 종합결과 발표회를 개최했다고 밝혔다.

최창수 농협손보 대표를 비롯한 임직원과 제7기 소비자패널 15명이 참석한 발표회에서는 상품과 서비스 개선을 위한 개선사항과 아이디어 공유, 우수활동자 시상 등이 진행됐다.

농협손보는 3개월 간 소비자패널을 통해 접수된 고객의 상품 이해도 제고를 위한 안내장 용어 순화, 고령자 고객을 위한 큰 글씨 서비스 확대 등 72건의 아이디어 제안 적용을 검토할 예정이다.

최창수 대표는 "소비자의 관점에서 제안된 소중한 의견들을 최대한 반영할 수 있도록 노력하겠다"며 "고객과 적극적인 소통을 통해 고객중심의 보험사를 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr