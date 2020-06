경북도-웅진식품 '농산물 협약' … 매년 영덕 겉보리·꿀 구매 약속

웅진식품, 연간 겉보리 200톤, 꿀 80톤 구입 약속

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 23일 도청 회의실에서 웅진식품과 경북 농산물 사용 확대를 위한 업무협약을 체결했다.

이날 협약식에는 이철우 도지사, 이지호 ㈜웅진식품 대표이사, 박동엽 영덕부군수, 심재일 경상북도농식품유통혁신위원장, 서석조 영덕영해농협조합장 등이 참석했다.

경북도는 도내 농산물의 안정적 판로 확보로 농가소득 증대를 실현하고, 웅진식품은 경북의 우수 농산물 사용으로 식품안정성에 대한 소비자 신뢰도 확보 및 제품경쟁력 강화를 기대할 수 있는 기회를 갖게 된다. 이번 협약에서 웅진식품은 경북도에서 생산되는 농산물 사용 및 지역특산물을 활용한 상생메뉴 개발에 적극 협조하기로 했다.

농식품 음료 전문 회사인 웅진식품의 보리음료 '하늘보리'는 8년 연속 브랜드대상을 수상했고, 세계최초 쌀음료 '아침햇살'은 차세대 세계일류상품으로 꼽힌다. 하늘보리, 아침햇살 등 대표상품을 100% 국내산 농산물로 생산하는 웅진식품은 이번 협약을 통해 연간 보리 200톤과 꿀 80톤 등 다양한 경북농산물을 구매해 제품화할 계획인 것으로 알려졌다.

이철우 도지사는 "이번 웅진식품과 상생협력을 계기로 경북농산물의 우수성이 전국 소비자들에게 빠르게 인식되길 바란다"며 "도내 농산물을 다양한 판로 개척을 위해 유망 농식품 분야를 선제적으로 육성하고 소비자가 원하는 먹거리 생산에 최선을 다하겠다"고 했다.

