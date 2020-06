론스타 국제분쟁 사건, 새 의장중재인 윌리엄 비니 선정

[아시아경제 이광호 기자]론스타 국제투자분쟁(ISDS) 사건의 새 의장중재인으로 윌리엄 비니가 선정됐다고 23일 정부가 밝혔다.

론스타 사건은 기존 의장중재인 조니 비더가 지난 3월 6일 사임하면서 절차가 정지되고 의장중재인 선정 절차가 개시된 바 있다.

의장중재인은 남은 중재인 2명이 추천한 5명의 후보자 중에 당사자들의 선호를 고려해 선정됐다.

국제투자분쟁해결센터(ICSID) 중재규칙 제11조 제1항에 따라 중재판정부의 공석 발생 시 해당 중재인이 기존에 선정됐던 방식을 동일하게 활용하게 돼 있어 기존 의장중재인 선정 방식을 활용한 것이다.

윌리엄 비니 의장중재인은 캐나다 법무부 차관보, 대법관을 역임한 법조인으로, 총 11건의 ISDS 사건에서 의장중재인으로 임명된 바 있다.

정부는 "최근 론스타 관계자가 언론 등을 통해 일방적으로 자신의 입장을 밝히고 있으나, 이와 같은 론스타 측 행태는 의장중재인이 새로 선정도 절차가 재개되는 현 시점에서 사건 결과에 영향을 미칠 가능성이 있기 때문에 우려하지 않을 수 없다"며 "이에 불구하고 정부는 론스타 ISDS 사건에서 국익에 부합하는 결과를 도출하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

