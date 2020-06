토니모리, 김요한 전속모델 발탁, '첫 화보' 공개

[컬처&라이프부 최정화 기자] 스트리트 컬처 브랜드 '토니모리'가 가수 김요한을 브랜드 전속 모델로 발탁하고 첫 화보를 공개했다.

토니모리는 순수한 남친미부터 도시적인 세련미까지 소화하며 한 가지로 정의하기 힘든 매력을 갖춘 김요한의 모습이, 각기 다른 개성을 드러내며 당당한 자신을 사랑하는 사람들을 응원하는 토니모리의 브랜드 아이덴티티와 적합하여 브랜드 모델로 영입했다고 밝혔다. 김요한은 아이돌 오디션 방송 프로그램을 통해 얼굴을 알린 후, 가수로 데뷔해 다양한 예능 프로그램에서 활약하며 건강하고 순수한 매력으로 많은 국내외 팬들의 사랑을 받고 있다.

김요한은 토니모리 브랜드 모델의 첫 활동으로 패션 매거진과 함께 화보촬영을 진행했다. 화보 속 ‘김요한’은 스트리트 감성을 기반으로 한 3가지 콘셉트의 룩을 선보인다. 특히 토니모리의 S/S시즌 신제품인 ‘더 쇼킹 쿠션’과 ‘더 쇼킹 카라’ 그리고 ‘더 쇼킹 립블러’ 등 쇼킹 라인을 완벽하게 소화하며, 평소 보여주던 모습과는 차별화된 색다른 매력의 뷰티 화보를 탄생시켰다는 평이다.

토니모리는 새로운 브랜드 모델의 화보 공개를 기념해 특별한 이벤트를 실시한다. 오는 25일부터 토니모리 온라인몰과 오프라인 매장에서 토니모리 제품 1만원 이상의 구매 고객을 대상으로 어디에서도 볼 수 없었던 스트리트 무드 속 김요한의 모습을 담은 포토북을 증정 할 예정이다.

사진=토니모리

최정화 기자 (라이킷팀) choijh@asiae.co.kr