여수시 소라면 새마을회, 시내버스 승강장 청결활동 실시

관내 시내버스 승강장 30여 곳 환경미화 활동 펼쳐

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수시 소라면 새마을회(회장 류형열)은 지난 22일 대중교통을 이용하는 주민들을 위해 관내 시내버스 승강장에 대한 청결활동을 펼쳤다.

이날 소라면 새마을회 남·녀 지도자 25명이 참여해 소라면 덕양로 일원 시내버스 승강장 30여 곳에 대해 물청소를 실시하고 주변 청결활동을 실시했다.

소라면새마을지도자협의회 류형열 회장은 “깨끗해진 시내버스 승강장을 시민들이 기분 좋게 이용할 수 있기를 바란다”며, “이용객들이 보다 쾌적한 환경에서 버스 승강장을 이용할 수 있도록 청결활동을 지속적으로 펼쳐나가겠다”고 말했다.

박홍상 소라면장은 “바쁜 생업에도 불구하고 버스승강장 환경미화 활동에 애써주신 소라면 새마을회에 감사드린다”며, “시민들의 대중교통이용 만족도 제고를 위해 버스승강장이 깨끗하고 안전하게 유지되도록 잘 살피겠다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr