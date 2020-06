함양산삼항노화엑스포조직위원회, 한복모델 15명 명예홍보대사 위촉

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 2020함양산삼항노화엑스포조직위원회는 코리아한복모델협회 소속 회원 15명을 엑스포 명예 홍보대사로 위촉했다고 22일 밝혔다.

엑스포조직위원회는 김경수 경남도지사가 위원장을 맡은 곳으로, 위촉식은 20일 경남 함양군에 소재한 조직위원회 회의실에서 이뤄졌다.

코리아한복모델협회는 한국전통문화의 보존·계승, 한복의 활성화 및 세계화를 위해 폭넓은 활동을 펼치고 있는 단체로 2월 4일 엑스포 홍보와 관람객 유치, 엑스포 콘텐츠 참여 등 엑스포 성공개최를 위해 조직위와 업무협약을 체결한 바 있다.

서춘수 함양군수는 “한복모델협회 회원들의 명예 홍보대사 위촉으로 엑스포 대외 인지도 향상 및 홍보에 많은 도움이 될 것이다”며 “각종 행사 및 SNS 활동 시 엑스포를 적극적으로 알려 주시기를 바란다”고 당부했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr