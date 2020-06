‘청렴스티커’ 붙은 곳에 청렴한 교직원이 있다

부산남부교육청, 스티커 4000장 제작 배포 … 청렴 문화 확산 운동

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 학교 교직원들의 청렴한 태도와 실천을 다지기 위한 특별한 ‘스티커’가 부산 남부교육청 관내에 배포된다.

부산남부교육지원청은 교직원들의 청렴 마인드 드높이기 위해 관내 공립 유치원과 공·사립 초·중학교에 ‘남부 청렴스티커’ 4000장을 제작해 보급한다고 22일 밝혔다.

청렴스티커는 투명하고 공정한 교육의 이미지를 알리고 교직원들의 실천의지를 다져 건전한 교육 문화를 만들어나가기 위해 추진된다.

‘정성과 감동으로 청렴을 실천합니다’라는 남부교육의 청렴 슬로건을 담고 있는 스티커를 교직원과 민원인이 잘 볼 수 있는 사무실 출입문, 엘리베이터, 화장실 등에 붙여 청렴문화를 조성해 나가도록 한다는 계획이다.

김숙정 남부교육장은 “남부교육의 청렴이미지를 정립해 청렴문화를 확산하기 위한 것이다”며 “앞으로도 교육공동체와 힘을 합쳐 깨끗하고 청렴한 남부교육을 만들어 가겠다”고 말했다.

