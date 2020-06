취업에 필요하다고 차량 판매해 놓고, 일자리는 나 몰라라…

[아시아경제(수원)=이영규 기자] '고수익 보장 취업'을 미끼로 중고 수입차, 화물차 등을 판매한 업체 2곳이 적발됐다.

경기도는 최근 취업ㆍ아르바이트 정보제공 사이트에 '월 수익 500만∼800만원 보장' 구인 글을 올려놓고 찾아오는 구직자에게 고가의 차량 구매나 교육비ㆍ등록비등 수수료를 요구한 업체 2곳을 적발해 행정처분하기로 했다고 21일 밝혔다.

이번 단속은 최근 이재명 경기도지사의 사회관계망서비스(SNS)에 '고수익 일감을 내세워 차 매입을 유도하는 사기꾼을 잡아 달라'는 신고가 접수돼 진행됐다.

도가 확인한 결과 의정부시 A 업체의 경우 의전 서비스 일감을 원하는 구직자에게 의전 차량이 필요하다며 5000만원 이상의 수입차를 구매하도록 유도했지만 실제로는 코로나19 사태로 일감은 거의 없어 일감을 제공하기 어려운 상황이었다.

또 의전 서비스 수행에 따른 수익 제공 조건에 관한 규정도 계약서에 적시하지 않은 것으로 조사됐다.

군포시 D 업체의 경우 얼음을 납품하는 배송 기사 모집 글을 보고 온 구직자에게 냉동 화물차 판매를 권유하고 1000만원 상당의 교육ㆍ등록비 수수료를 요구하다 단속에 걸렸다.

도는 이들 업체에 과태료 부과, 시정 권고 처분을 하고 형사처벌 절차도 밟기로 했다.

현행 방문판매법은 적발된 업체처럼 소득 기회를 알선ㆍ제공하는 방법으로 거래상대방을 유인해 금품을 수수하거나 재화 등을 사게 하는 거래를 사업 권유 거래로 규정하고 있다.

그러나 사업 권유 거래의 경우 거짓이나 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을사용해 거래 상대방을 유인하는 행위는 금지토록 하고 있다.

김지예 도 공정경제과장은 "구직자로 위장한 암행 조사를 지속적으로 실시하고 적발된 업체에 대해선 강력한 제재를 가하겠다"며 "구인광고를 보거나 상담을 진행할 때는 취업을 미끼로 한 사기판매 업체일 수 있으니 꼼꼼하게 확인해야 한다"고 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr