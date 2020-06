'불후의 명곡' 엔플라잉 1승...'슬기로운 의사생활' 조정석 '아로하' 편곡

[아시아경제 강혜수 기자] 20일 오후 방송된 KBS2 '불후의 명곡-전설을 노래하다'에서 엔플라잉이 1승을 거뒀다.

이날 방송은 '2020 상반기 화제의 노래' 특집으로 꾸며졌다. 엔플라잉은 첫번째 무대에 조정석의 '아로하'로 승부했다. 드라마 '슬기로운 의사생활' 수록곡인 '아로하'를 엔플라잉은 "역주행 명곡"이라고 소개했다. 또한 "원곡 느낌이 가족 여행같다면, 엔플라잉의 편곡된 '아로하'는 20대 청춘들이 바다로 여행을 가는 느낌일 것"이라고 덧붙였다.

'슬기로운 의사생활'에서 이익준을 연기한 조정석이 직접 부른 '아로하'는 쿨의 6.5집 앨범 타이틀곡이다. 청량하고 감미로운 멜로디와 감성적인 노랫말로 대표적인 러브송으로 손꼽힌다.

이어 두 번째 무대는 정동하가 나섰다. 2020에 공개된 지코의 디지털 신곡 '아무노래'를 선곡한 정동하의 무대에 조명섭은 "따봉"이라고 표현해 눈길을 끌었다.

엔플라잉과 정동하의 대결은 엔플라잉의 승리로 돌아갔다.

KBS2 음악예능프로그램 '불후의 명곡-전설을 노래하다'는 매주 토요일 오후 6시 5분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr