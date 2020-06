▲고재춘씨 별세, 스카이장례식장 101호, 임재복씨 부인상, 임백수·은희씨 모친상, 소영호(전남도청 정책기획관)씨 빙모상, 발인 22일 오전7시, 장지 장성추모공원(영락)

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr