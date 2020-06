뇌졸중·당뇨병 앓거나 흡연…코로나19 수용체 증가

[아시아경제 박형수 기자] 국내 연구진이 뇌졸중이나 당뇨병을 앓거나 담배를 피우는 사람이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 취약한 원인을 밝혀냈다.

질병관리본부 국립보건연구원은 20일 흡연, 뇌졸중, 당뇨병 등으로 인해 세포 내 '앤지오텐신 전환효소'(ACE2)가 증가한다는 내용의 연구 결과를 발표했다.

국립보건연구원 고영호 박사팀은 뇌졸중이나 당뇨병, 담배 연기 등에 노출된 혈관과 뇌 세포·조직 변화 등을 분석한 결과 ACE2 발현이 증가하는 것을 확인했다.

ACE2는 폐나 심장, 동맥 등 여러 신체 조직의 세포막에 존재하는 단백질이다. 코로나19 바이러스가 인간 세포 안으로 침입할 때 이용하는 수용체로도 알려졌다. ACE2는 평소에는 혈관 수축 물질인 '안지오텐신2'를 혈관 이완 물질로 바꿔 혈압을 낮추는 역할을 한다.

코로나바이러스는 표면의 돌기 단백질(스파이크 단백질)을 ACE2에 결합해 세포 내로 침투하고 증폭한다. 연구원 측은 ACE2가 많으면 ACE2가 적은 환자보다 위험할 수 있다고 설명했다.

국립보건연구원의 연구 사업의 일환으로 연구를 수행했다. 연구 결과는 생화학·생물리학 연구학회지(Biochemical and Biophysical Research Communications) 최근호에 게재됐다.

