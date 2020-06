6월 19일 코스피, 7.84p 오른 2141.32 마감(0.37%↑)

2020년 06월 19일 코스피 지수는 7.84p (0.37%) 상승한 2141.32로 마감했습니다.

금일 코스피 주요 상승 종목은 쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 2,970 전일대비 685 등락률 +29.98% 거래량 25,123,914 전일가 2,285 2020.06.19 15:30 장마감 close , 전방 전방 000950 | 코스피 증권정보 현재가 21,700 전일대비 5,000 등락률 +29.94% 거래량 18,403 전일가 16,700 2020.06.19 15:30 장마감 close , CS홀딩스 CS홀딩스 000590 | 코스피 증권정보 현재가 77,800 전일대비 17,900 등락률 +29.88% 거래량 39,903 전일가 59,900 2020.06.19 15:30 장마감 close 이며, 코스피 주요 하락 종목은 남양유업우 남양유업우 003925 | 코스피 증권정보 현재가 181,000 전일대비 77,000 등락률 -29.84% 거래량 12,782 전일가 258,000 2020.06.19 15:30 장마감 close , JW중외제약2우B JW중외제약2우B 001067 | 코스피 증권정보 현재가 58,100 전일대비 24,900 등락률 -30.00% 거래량 29,939 전일가 83,000 2020.06.19 15:30 장마감 close , KG동부제철우 KG동부제철우 016385 | 코스피 증권정보 현재가 122,500 전일대비 52,500 등락률 -30.00% 거래량 11,548 전일가 175,000 2020.06.19 15:30 장마감 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr