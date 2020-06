한수원, 제주도 60MW 태양광발전사업 추진

제이원과 주주협약…내년 7월 준공 목표

"2030년까지 20兆 투자해 신·재생 설비 7.6GW 확보"

[아시아경제 문채석 기자]한국수력원자력이 제주도에서 60MW 규모 태양광발전사업을 추진한다. 정부의 '재생에너지 3020'(오는 2030년까지 국가 에너지 수급의 20%를 신·재생에너지로 해결) 정책 이행 사항 중 하나다.

한수원은 공동사업자인 제이원과 제주도에 60MW 용량의 태양광발전 사업을 추진하는 내용의 주주협약을 맺었다고 19일 밝혔다.

920억원이 투입되는 이 사업은 내년 2월 착공, 7월 준공을 목표로 한다. 준공 후 연간 6만9000MW의 전기를 만들게 된다.

한수원은 신·재생에너지공급인증서(REC) 구매와 사업관리, 제이원은 인허가 등 안정적인 사업 추진을 위한 지원을 각각 맡게 된다.

한수원 측은 "이 사업을 통해 발생하는 수익 중 일부를 운영 기간 20년 동안 취약계층과 환경단체에 기부해 지역사회에 이익을 환원할 계획"이라고 말했다.

한수원은 현재 총 2GW의 신·재생에너지 사업을 하고 있다. 재생에너지 3020 정책을 이행하기 위해서다.

새만금 수상태양광 300㎿, 신안 비금도 염전부지를 활용한 태양광사업 200㎿ 및 원전과 양수발전소 부지를 활용한 자체 사업 등이 대표적이다.

한수원은 2030년까지 20조원을 투자해 태양광·풍력 위주의 신규 신재생 설비 7.6GW를 확보할 계획이다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr