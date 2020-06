"한국적인 미(美)를 담았다."

타이틀리스트 '코리아 리미티드 컬렉션(Korea Limited Collection)'은 태극 문양이 모티브가 됐고, 국내에서만 한정판으로 출시했다. 스탠드백 1종과 헤드웨어 2종류다. 흰색 바탕에 빨강과 파랑, 검정 등 총 4가지의 컬러를 배합한 게 독특하다. 스탠드백은 '플레이어스 4 플러스 스테이드라이'가 모체다. 헤드웨어는 '투어 로프 플랫 빌', '퍼포먼스 볼 마커' 구성이다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.