"은행 잔고가 위험"…홍석천, 자영업자 고충 토로

[아시아경제 김수완 기자] 방송인 홍석천이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 인한 자영업자의 고충을 털어놨다.

홍석천은 17일 자신의 인스타그램에 "오늘 저녁은 한 테이블도 없다. 이태원이 위험한 건가 아니면 내 선택이 위험한 건가"라는 글과 함께 운영 중인 이태원 음식점의 텅 빈 내부 사진을 게재했다.

이어 그는 "확실한 건 내 은행 잔고가 위험해지고 있다는 거다"라면서 #클린이태원, #이태원살리기, #자영업살리기 등의 해시태그를 덧붙였다.

서울 용산구 이태원에서 식당을 운영하고 있는 그는 이태원발 코로나19 재확산의 여파로 사람들의 발길이 끊긴 것에 어려움을 토로한 것으로 보인다.

앞서 홍석천은 지난 3월에도 코로나19 확산으로 인해 음식점 운영이 어렵다고 토로한 바 있다.

당시 그는 "오픈한 지 12년간 단 하루도 쉬지 않았던 가게를 코로나19 때문에 잠시 휴업하고 있다"고 밝혔다.

