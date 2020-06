[아시아경제 구은모 기자] 대성산업 대성산업 128820 | 코스피 증권정보 현재가 2,910 전일대비 25 등락률 -0.85% 거래량 123,040 전일가 2,935 2020.06.18 14:24 장중(20분지연) close 은 경남기업 등을 상대로 506억700만원 규모의 경기도 용인시 처인구 양지면 남곡리 147-10 외 토지를 매각하기로 결정했다고 18일 공시했다. 처분을 결정한 토지는 지난해 연결 기준 자산총액의 4.9% 규모이며, 회사 측은 “불용자산 매각을 통한 차입금 축소 및 투자 등”을 위해 처분했다고 밝혔다. 처분예정일은 오는 8월16일이다.

