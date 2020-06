조우상 "韓日 사법시험 모두 합격...미국 변호사 시험도 도전 할 것"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 사법연수원생 조우상이 자신의 이력을 공개했다.

17일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 '대한민국에 오직 하나밖에 없는 유일무이한 자기님'에 마지막 사법연수원생인 조우상이 출연했다.

이날 방송에서 조우상은 "2011년 일본 사법연수 시험에도 합격했다. 일본 사법시험을 준비하며 한국 시험도 동시에 준비했다"라고 말했다.

그는 유일한 사법연수원생으로서의 장점을 묻자 "정해진 시간 외에 자유롭게 쓸 수 있다. 장기자랑 시간에는 혼자 춤을 춰야 한다"라고 말했다.

그는 일본 유학을 하러 간 이유에 대해 "아버지 사업 때문에 일본에 관심이 있었다"라며 "뭐가 됐든 일본에서 유학하면 4학년 때 일본어는 마스터할 수 있겠다고 생각했다. 법은 원래 관심이 있었다"라고 밝혔다.

이어 "일본 시험을 준비하며 한국 사법시험을 준비했다. 내가 알기로는 두 나라 사법시험을 동시에 합격한 사람이 없었다"라며 "둘 다 합격하면 어떨까 하는 생각에 두 나라 시험에 전부 도전했다"라고 덧붙였다.

그는 사법시험 공부법에 대해 "법전을 다 외우는 사람은 없다. 주로 나오는 조문 정도를 외운다. 중요한 건 조문의 해석이다"라며 "답안을 작성하고 나면 손에 열이 나는 것 같다. 양치할 때도 내가 녹음한 내용을 계속 들으며 공부했다. 모든 시간을 계속 공부했다"라고 설명했다.

그는 향후 계획에 대해 "연수가 끝나게 되면 성적에 따라 검사, 판사 등에 희망 지원하게 된다. 혼자여서 맨날 1등이자 꼴찌다. 지금은 제도가 바뀌어서 판사가 되려면 10년의 법조 경력이 있어야 한다"라며 "성적만 보면 지원을 할 수 있을 것 같다. 나중에는 미국 변호사 시험에도 도전하고 싶다"라며 놀라움을 자아냈다.

