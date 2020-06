동의대 동문들 모교에 3500만원 쾌척

부동산대학원 최고과정 2기 1500만원, 부동산금융·자산경영학과 2000만원 기탁

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 대학 동문들이 십시일반 거둔 돈을 모교에 쾌척했다.

동의대 부동산대학원 최고과정과 부동산금융·자산경영학과 동문들이 지난 16일 동의대 본관 2층 회의실에서 공순진 총장에게 대학 발전기금 3500만원을 전달했다.

부동산대학원 최고과정 2기 장성혁(탑퍼니스 대표이사), 황성택(미도인더스트리 대표), 어윤정(광명에스테이트 대표), 이동희(금호설비 대표), 이문길(대양토건 대표이사) 동문을 비롯한 2기 동문들이 부동산대학원과 대학에 발전기금 1500만원을 기탁했다.

또 부동산금융·자산경영학과 1기 곽영미(다인씨엔씨 대표), 김윤규(동남모던 대표), 정세훈, 손지혜, 이종성(비엔비전자 대표), 전옥현(이바구국밥 대표) 동문과 1기 동문들은 학과와 대학에 발전기금 2000만원을 기탁했다.

기탁식에는 동의대 공순진 총장과 이종극 대외부총장, 부동산대학원 강정규 원장, 부동산금융·자산경영학과 교수진 등이 참석했다. 동의대는 발전기금을 부동산대학원과 부동산금융·자산경영학과를 포함해 대학 발전에 사용할 계획이다.

공순진 총장은 “학부와 대학원을 아우르며 동의대에는 부동산학 관련 교육시스템이 체계적으로 구축됐으며, 이는 동문들의 지속적인 관심과 투자의 결과”라고 말했다. “코로나19로 어려운 시기에 모교의 학문 발전을 위해 많은 지원을 해주신 데 감사드린다”고 덧붙였다.

부동산대학원 강정규 원장도 “졸업 후에도 잊지 않고 학교 발전을 위해 많은 기부를 해주고, 헌신적으로 지원해 주는 동문들의 노력에 힘입어 더욱 대학을 발전시키도록 하겠다”고 말했다.

동의대 부동산대학원은 석사학위 과정에 부동산투자전공, 부동산개발·건설전공, 부동산자산경영전공 등 3개 전공(입학정원 40명)을 개설하고 있으며, 부동산투자재테크과정(1년, 2학기제)을 별도로 운영하고 있다.

상경대학의 부동산금융·자산경영학과(입학정원 80명)는 영남권 최초 직업인 대상 재테크중점교육 정규대학 과정으로 지난 2016년에 신설됐다. 산업체와 자영업 근무 경력이 통산 3년 이상인 재직자를 대상으로 수학능력시험 없이 서류와 면접만으로 신입생을 선발하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr