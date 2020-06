[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 맥키스컴퍼니는 맥키스컴퍼니 조웅래 회장이 대전시교육감으로부터 표창을 받았다고 17일 밝혔다. 조 회장은 지역인재 육성 및 지역교육발전에 기여한 공로를 인정받아 표창을 받았다. 현재 맥키스컴퍼니는 대전·세종·충남 등지의 23개 자치단체와 업무협약을 맺고 ‘지역사랑 장학캠페인’을 실천에 옮기고 있다. 지역에서 소비되는 소주 ‘이제 우린’ 1병당 5원씩을 적립해 장학금으로 지급하는 게 캠페인의 핵심이다. 조 회장(왼쪽)이 16일 대전시교육청에서 설동호 교육감(오른쪽)으로부터 표창장을 받은 후 기념촬영을 하고 있다. 맥키스컴퍼니 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr