[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 함평군보건소는 대장암 검진 용기(채변통) 5000개를 무료 배부했다고 14일 밝혔다.

대장암 수검율 향상을 위해 지역 아파트와 경로당, 읍·면 보건지소(진료소) 등에 무료 비치했다.

대장암 검진은 만 50세 이상 남녀를 대상으로 매년 1회 실시된다.

1차 분변잠혈검사에서 혈변 등 이상 소견이 발견되면 대장내시경 검사 비용을 지원받을 수 있다.

