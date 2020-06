경산시 압량읍 백안·금구마을 '상습 침수지역' 굴레 벗어난다

농축산부 배수개선사업에 선정 … 사업비 전액 140억 국비확보

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 경산시는 농림축산식품부 주관 '2020년도 배수개선사업' 기본조사 대상지에 선정돼 사업비 140억원 전액을 국비 지원받게 됐다고 13일 밝혔다.

농산부의 '배수개선사업'은 상습적으로 침수가 발생하는 농경지에 배수를 원활히 하기 위해 배수로··배수장 등 배수와 관계되는 방재시설을 구축하는 프로젝트다.

이에 따라 경산시는 호우 때마다 상습 침수지역인 압량읍 백안·금구리 지역 마을을 중심으로 내년말까지 농림부의 현장조사 및 기본계획서작성 등 기본계획을 수립한다. 이어 2022년 6월께 세부설계 최종 방안을 마련한 뒤 2023년 6월까지 배수장 2개소, 용배수로 2.7㎞ 정비 사업을 마무리할 방침이다.

이번 백안지구 배수개선사업을 통해 백안지구(수혜면적 49㏊), 금구지구(수혜면적 18㏊) 67㏊ 면적의 농경지가 수혜를 받을 것으로 전망된다.

최영조 경산시장은 "매년 농업기반시설 정비를 통해 지역주민의 소득증대와 재해로부터 안전한 경산시가 되도록 사업추진에 만전을 기하겠다"고 강조했다.

한편 경산시는 올해 재해·노후위험 저수지 정비 18개소 76만2600만원(국비24억3800만원, 도비 15억300만원, 시비 36억8500만원), 용배수로 및 농로정비 61개소 46억3500만원(도비 6억5500만원, 시비 39억8000만원)을 투자, 농업기반시설 정비사업을 추진하고 있다.

